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В Севастополе мужчина, увидев открытую форточку, обворовал овощной магазин
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Севастополе мужчина, увидев открытую форточку, обворовал овощной магазин

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:37 13.09.2024

В ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратилась 39-летняя продавец овощного магазина с заявлением о краже 11 тысяч рублей из кассового аппарата и её сумки.

По словам заявительницы, она ненадолго вышла из магазина, предварительно закрыв дверь на ключ, однако, оставила открытым окно на проветривание, чтобы в помещении не стало душно. Когда женщина вернулась, то обнаружила пропажу торговой выручки и своих сбережений.  В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 54-летнего подозреваемого. Мужчина полностью признал вину и рассказал, что проходил мимо овощной лавки, и, увидев открытую форточку, решил испытать криминальную удачу. За считанные минуты ловкий злоумышленник умудрился дотянуться до кассового аппарата и сумки продавца через открытую форточку.  Похищенные деньги он потратил на еду и алкоголь, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Злоумышленнику предъявлено обвинение по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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