В Севастополе мужчина, увидев открытую форточку, обворовал овощной магазин

По словам заявительницы, она ненадолго вышла из магазина, предварительно закрыв дверь на ключ, однако, оставила открытым окно на проветривание, чтобы в помещении не стало душно. Когда женщина вернулась, то обнаружила пропажу торговой выручки и своих сбережений. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 54-летнего подозреваемого. Мужчина полностью признал вину и рассказал, что проходил мимо овощной лавки, и, увидев открытую форточку, решил испытать криминальную удачу. За считанные минуты ловкий злоумышленник умудрился дотянуться до кассового аппарата и сумки продавца через открытую форточку. Похищенные деньги он потратил на еду и алкоголь, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.