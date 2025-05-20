Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе мужчина «увёл» с банковского счёта своей знакомой 180 тысяч рублей
Новости Республики
 В Джанкое сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве

В Севастополе мужчина «увёл» с банковского счёта своей знакомой 180 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:54 20.05.2025

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Установлено, что несколько лет назад 49-летняя местная жительница познакомилась с 41-летним приезжим строителем и у них завязались дружеские отношения.  В связи с отсутствием нужных документов, новый приятель попросил знакомую оказать ему услугу – оформить на её имя банковскую карту, чтобы он мог получать заработную плату. Не заподозрив ничего неладного, дама выполнила его просьбу. Позже отношения у пары разладились, и женщина забрала свою карту. Однако она не знала, что её приятель, используя данные карты, создал на своём смартфоне личный кабинет интернет-банкинга, оформил на её имя кредит в размере 180 тысяч рублей и потратил деньги на свои нужды. Узнав о возникшем долге перед банком, потерпевшая обратилась в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Узнайте больше:  В Симферопольском районе задержали мужчину - подозревают в краже уличных видеокомплексов

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x