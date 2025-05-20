В Севастополе мужчина «увёл» с банковского счёта своей знакомой 180 тысяч рублей

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Установлено, что несколько лет назад 49-летняя местная жительница познакомилась с 41-летним приезжим строителем и у них завязались дружеские отношения. В связи с отсутствием нужных документов, новый приятель попросил знакомую оказать ему услугу – оформить на её имя банковскую карту, чтобы он мог получать заработную плату. Не заподозрив ничего неладного, дама выполнила его просьбу. Позже отношения у пары разладились, и женщина забрала свою карту. Однако она не знала, что её приятель, используя данные карты, создал на своём смартфоне личный кабинет интернет-банкинга, оформил на её имя кредит в размере 180 тысяч рублей и потратил деньги на свои нужды. Узнав о возникшем долге перед банком, потерпевшая обратилась в полицию, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.