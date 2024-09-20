В Севастополе мужчина «забыл» в банкомате 24 тысячи рублей — новый «хозяин» для них нашёлся сразу

52-летний местный житель обналичил более 24 тысяч рублей в банкомате, но отвлекся и ушел, не забрав денежные средства из купюроприемника. Обнаружив отсутствие крупной суммы наличных, он обратился в банк, где ему сообщили, что во время инкассации деньги не обнаружили в банкомате. Тогда севастополец обратился за помощью в полицию. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили, что денежные средства были похищены из купюроприемника, а момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. По подозрению в краже задержан 44-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Задержанный признал вину и раскаялся, а также пояснил, что увидел оставленные купюры в банкомате и забрал их себе, после чего потратил на личные нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.