В Севастополе на 2026 год запланировали ремонт 50 дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 12:49 29.01.2026

В 2026 году в Севастополе продолжается масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В планах — привести в порядок 50 улиц и проездов общей протяженностью более 25 км. Работы затронут как сам город, так и прилегающие территории.

Часть работ уже выполнили досрочно: еще в прошлом году завершили ремонт семи объектов. Это участок улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улицы Клубная и Авиаторов, а также проезд от ТСН «СНТ Интернационалист» к ПК «СТ Алмаз» и подъезд к ТСН СНТ «Наука».

Уже сейчас специалисты ремонтируют сразу несколько участков:

  • в селе Ушаково Балаклавского района — улицы Виноградную, Нежинскую, Полевую и Ивана Франко;
  • в квартале Мекензиевы Горы — еще один участок улицы Путейской;
  • улицу Георгиевская балка и два проезда от улицы Орхидейной — на улицу Тараса Шевченко и в ТСН СНТ «Орхидея».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

