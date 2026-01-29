В Севастополе на 2026 год запланировали ремонт 50 дорог

В 2026 году в Севастополе продолжается масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В планах — привести в порядок 50 улиц и проездов общей протяженностью более 25 км. Работы затронут как сам город, так и прилегающие территории.

Часть работ уже выполнили досрочно: еще в прошлом году завершили ремонт семи объектов. Это участок улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улицы Клубная и Авиаторов, а также проезд от ТСН «СНТ Интернационалист» к ПК «СТ Алмаз» и подъезд к ТСН СНТ «Наука».

Уже сейчас специалисты ремонтируют сразу несколько участков: