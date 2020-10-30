В Севастополе на «антиковидной» взятке поймали проверяющего чиновника

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту получение взятки должностным лицом одного из департаментов города Севастополя. (ч.1 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя установлено, что 26.10.2020 в ходе проведения мероприятий по соблюдению требований Указа Губернатора Севастополя № 14-УГ от 17.03.2020 «О введении на территории г. Севастополя режима повышенной готовности», подозреваемым были выявлены нарушения в деятельности учреждения общественного питания. Вместо того, чтобы направить соответствующую информацию в Роспотребнадзор, преступник, используя свое должностное положение, обещая, что даст время на устранения нарушений, потребовал от администрации заведения денежную сумму в 20 000 рублей, — сообщили в Следственном комитете.

29 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий коррупционер был задержан при получении взятки в вышеуказанном размере. В настоящее время с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия. Устанавливаются иные обстоятельства, способствующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.