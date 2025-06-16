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В Севастополе на фестивале силовых видов спорта установили рекорд России по метанию пушечного ядра
фото: ВКонтакте, Общероссийское спортивно-патриотическое движение "Сильнейшая нация мира"

В Севастополе на фестивале силовых видов спорта установили рекорд России по метанию пушечного ядра

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:42 16.06.2025

14 июня в Севастополе на базе ФГБУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» ЮВО» Минобороны России прошел Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2025». Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» (Анна Высоцкая).

Седьмой год подряд «Евразийские игры» собрали настоящих героев силового спорта. Этот фестиваль стал не просто мероприятием, а знаковым событием для сильнейших атлетов России.

В программу «Евразийских игр-2025» были включены эстафета-1 (подъем гантели 80 кг – 1 раз, подъем снаряда «ось Аполлона» 130 кг – 1 раз, подъем гантели 100 кг – 1 раз, взятие каменного шара 120 кг на плечо – 1 раз), эстафета-2 (перенос коромысла весом 360 кг на 20 м + перенос «колодца» весом 320 кг на 20 м), тяга автомобиля на подставке на количество раз, подъем богатырского бревна (лог-лифт) 130 кг на количество раз и метание пушечного ядра 16 кг на дальность («Артиллерист»).

Победителем «Евразийских игр-2025» стал Давид Шамей из Белгорода, второе место занял его земляк Дмитрий Самойлов, третье Владислав Дука из ДНР. Лучший результат из крымчан (пятое место) показал симферополец Константин Колдунов.

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В упражнении «Артиллерист» был установлен рекорд России – ростовчанин Гела Лурсманашвили толкнул пушечное ядро на 7,80 м.

 

Ко Дню России и Дню города-героя Севастополя силачи порадовали новым зрелищным рекордом – Гела Лурсманашвили толкнул с места артиллерийское ядро весом 16 кг на 7 метров 80 см! Остальные участники составили ему мощную конкуренцию, что подтверждает высокий уровень этого достижения, – прокомментировал рекорд президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Также в рамках фестиваля прошли турнир по единоборству «Крымский стиль» (Севастополь – Симферополь) и показательные бои по армейскому рукопашному бою от СВПК АРБ «Доблесть».

Всероссийский фестиваль был посвящен Дню России и Дню города Севастополя и проведен при поддержке правительства Севастополя, а также Фонда Президентских грантов.

источник: «Крымский спорт»

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