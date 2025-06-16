В Севастополе на фестивале силовых видов спорта установили рекорд России по метанию пушечного ядра

Ко Дню России и Дню города-героя Севастополя силачи порадовали новым зрелищным рекордом – Гела Лурсманашвили толкнул с места артиллерийское ядро весом 16 кг на 7 метров 80 см! Остальные участники составили ему мощную конкуренцию, что подтверждает высокий уровень этого достижения, – прокомментировал рекорд президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Также в рамках фестиваля прошли турнир по единоборству «Крымский стиль» (Севастополь – Симферополь) и показательные бои по армейскому рукопашному бою от СВПК АРБ «Доблесть».
Всероссийский фестиваль был посвящен Дню России и Дню города Севастополя и проведен при поддержке правительства Севастополя, а также Фонда Президентских грантов.
источник: «Крымский спорт»
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