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В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать

В Севастополе на этой неделе — заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 24.08.2020

В Севастополе финальные в этом сезоне бесплатные мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу, брейкингу и танцевальному спорту тренеры проведут на этой неделе на площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества с 17 до 20 часов.

Уже прошло шесть тренировок, остаются последние две. На всех мероприятиях массовое количество занимающихся любого возраста. И очень здорово, что многие начали заниматься системно. То есть мы видим детей уже не первое занятие, они приходят систематично, более того, они ходят на несколько занятий подряд. Поэтому думаю, что и севастопольцы, и гости города встретили наши уроки с большим желанием. Очень аплодируют в конце занятия тренеру, благодарят за уроки, подходят, интересуются, — цитирует пресс-служба ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя» главного тренера сборной Севастополя по акробатическому рок-н-роллу Михаила Козакова.

Напомним, весь август два раза в неделю для всех желающих проходили мастер-классы по трём видам танцев. Программа тренировок составлена таким образом, чтобы присоединиться к занятиям могли люди любого уровня подготовки.

Опыт мы получили колоссальный в проведении физкультурно-массовых мероприятий. Это, конечно, необычный формат, но все тренеры — большие профессионалы. И, соответственно, они смогли всё это корректно подать и, самое главное, даже сделать из этого небольшое шоу. Поэтому, думаю, что опыт пригодится в любом случае, — отмечает Михаил Козаков.

В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать

«Уроки в парках 2020» — первый проект подобного формата в Севастополе от Федерации акробатического рок-н-ролла города. И, учитывая успех уроков у горожан, организаторы задумываются об увеличении масштабов.

Мы хотим, чтобы в Севастополе эта акция шла традиционно, и будем стараться следующим летом сделать её как в июне, так и в августе.  Два месяца, которые, скажем так, будут интересны, — поделился планами главный тренер. — Очень хочется верить, что городское управление по делам молодёжи и спорта сможет подержать нашу инициативу.

Тем временем, занятия пока продолжаются. Очередные «Уроки в парках» пройдут во вторник, 25 августа, и в четверг, 27 августа, на площадке перед ДДЮТ (просп. Нахимова, 4):

  • 17:00-18:00 — бесплатное занятие для всех желающих по акробатическому рок-н-роллу,
  • 18:00-19:00 — бесплатное занятие для всех желающих по брейкингу,
  • 19:00-20:00 — бесплатное занятие для всех желающих по танцевальному спорту.

В Севастополе на этой неделе - заключительные «Уроки в парках» для желающих научиться танцевать

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