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Фото: rk.gov.ru

В Севастополе на Набережной Корнилова ограничат остановку и стоянку транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:55 20.01.2021

На Набережной Корнилова от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств.

Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.   Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе на Набережной Корнилова ограничат остановку и стоянку транспорта

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