В Севастополе на Набережной Корнилова ограничат остановку и стоянку транспорта

На Набережной Корнилова от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств.

Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.