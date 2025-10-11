В Севастополе на нескольких пляжах обнаружены точечные выбросы мазута

Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется, — написал он в Telegram.

Он также опроверг информацию, которую стали распространять ЦИПсО, о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии.

Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, — акцентировал Развожаев.

Он отметил, что данные мониторинга морской среды в акватории в районе Севастополя ученые предоставляют ежедневно.

Моделирование показывает, что еще существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. Именно поэтому для оперативного сбора любых возможных отходов, мы установили две лодки на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2», — уточнил губернатор.

За обстановкой следят сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, указал Развожаев.

Пока в Севастополе мы не фиксируем сообщений о загрязненных мазутом птицах. В случае необходимости мы вновь готовы развернуть пункт помощи на базе нашей госветклиники, где будем помогать птицам, — написал он.

Накануне вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев сообщал, что в Керченском проливе завершили погружение свай для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров.