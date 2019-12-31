В Севастополе на Новый год выпьют больше шампанского, чем в Крыму. Ой ли?

В рейтинге регионов по популярности шампанского в новогодние праздники Севастополь оказался на седьмом месте среди 85 субъектов РФ. Согласно статистике, на каждого жителя города-героя приходится почти по четыре бокала шампанского на предстоящие каникулы. Об этом говорится в исследовании
Больше всего шампанского в Новый год выпьют жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края. Пятерку ценителей напитка аристократов замыкают Сахалин и Москва.
Минимальной популярностью оно пользуется в Ингушетии и Чечне — средние продажи игристых вин на праздники не превышают здесь четверти чайной ложки на человека, — отмечают эксперты.
Совсем не пользуется популярностью напиток также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Северной Осетии и на Алтае. В этих регионах на каждого жителя приходится меньше одного бокала на все предстоящие праздники.