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В Севастополе на Новый год выпьют больше шампанского, чем в Крыму. Ой ли?
Иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе на Новый год выпьют больше шампанского, чем в Крыму. Ой ли?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 18:29 31.12.2019

В рейтинге регионов по популярности шампанского в новогодние праздники Севастополь оказался на седьмом месте среди 85 субъектов РФ. Согласно статистике, на каждого жителя города-героя приходится почти по четыре бокала шампанского на предстоящие каникулы. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. Республика Крым в рейтинге регионов-любителей шампанского отстала на 30 позиций, оказавшись почти посередине подборки.

Больше всего шампанского в Новый год выпьют жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края. Пятерку ценителей напитка аристократов замыкают Сахалин и Москва.

Минимальной популярностью оно пользуется в Ингушетии и Чечне — средние продажи игристых вин на праздники не превышают здесь четверти чайной ложки на человека, — отмечают эксперты.

Совсем не пользуется популярностью напиток также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Северной Осетии и на Алтае. В этих регионах на каждого жителя приходится меньше одного бокала на все предстоящие праздники.

В Севастополе на Новый год выпьют больше шампанского, чем в Крыму. Ой ли?

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