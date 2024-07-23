В Севастополе на пляжах, в парках и на остановках установят бетонные укрытия

Необходимо ускорить процесс установки укрытий. При условии, что их необходимо установить сотни, производства 10 укрытий в неделю недостаточно. Нужно параллельно запускать дополнительные линии и ускорять темпы работы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

И. о. заместителя губернатора Павел Иено сообщил, что на этой неделе первые укрытия уже будут установлены на остановках общественного транспорта.

Всего по остановочным павильонам предусмотрено 299 мест для укрытий. На этой неделе мы уже получим первые укрытия и приступим к установке. Для производства укрытий необходимо было изготовить опалубку, также нужно время для того, чтобы железобетон встал. Это технологический процесс, который мы ускорить не можем. Процесс запустили, и сейчас будем уже увеличиваться по количеству поставок. Изготовили оснастку, и теперь это войдёт в постоянный цикл производства, — пояснил и. о. замгубернатора.

И. о. заместителя губернатора Евгений Горлов сообщил, что 10 укрытий для пляжей и парков готовы, 3 из них уже в городе, и постепенно поступают оставшиеся. Также сегодня укрытия поступят в лагерь «Горный».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя