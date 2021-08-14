В Севастополе на проспекте Гагарина в течение месяца появится ливневая канализация

Во время недавнего прямого телевизионного эфира к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву обратилась жительница города Ирина Петровна. Она отметила, что дворы домов 32, 34, 36, 38 на проспекте Гагарина подтапливает во время дождей. Причина – полное отсутствие ливневой канализации. Также Ирина Петровна озвучила, что управляющая компания бездействует в вопросе сноса и обрезки сухих деревьев.

Реакция последовала, как говорится, в один день. Губернатор поручил директору Департамента городского хозяйства Евгению Горлову совместно с главой Гагаринского муниципалитета Алексеем Ярусовым выехать на место и оценить сложившуюся ситуацию.

На сегодняшний день управляющая компания приступила к обрезке и сносу сухих деревьев, для чего на прошлой неделе получила порубочный билет. Работы по обрезке должны быть завершены в течение недели. Также здесь ведется благоустройство внутридворовых дорог и проездов. В течение месяца планируем закончить работы. Что касается основного вопроса по ливневой канализации — Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разрабатывается проект по устройству ливнëвки существующей дороги. В течение месяца они планируют выполнить работу по устройству ливневой канализации, в результате озвученный заявителем проблемный вопрос будет решён. Совместно с главой муниципалитета берём на контроль решение всех вопросов, планируем повторно сюда выехать и проверить выполнение работ, — рассказал Евгений Горлов.

По словам Алексея Ярусова, согласно проекту по устройству ливневой канализации предполагается на проезжей части увеличить места для приема воды, уложить дополнительные трубы для отвода стоков, которые будут направляться в специальный колодец. Завершить данные работы планируется до конца августа.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.