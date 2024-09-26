В Севастополе на вебинаре обсудили вопросы налогообложения и основные тренды налоговой службы

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялся вебинар, на котором обсудили новации по НДФЛ и страховым взносам, актуальные вопросы уплаты имущественных налогов, а также преимущества электронного документооборота при взаимодействии с налоговой службой.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 Виктория Зорина сообщила налогоплательщикам, что с 1 января 2025 года устанавливается пятиступенчатая шкала налогообложения доходов граждан. Ставки налога зависят от сумм полученных доходов за год: до 2,4 миллиона рублей сохраняется базовая ставка в 13 процентов, до 5 миллионов – 15 процентов, до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Налог придется платить не со всей суммы, а только с сумм превышения. Повышенные ставки налогообложения не коснутся выплат участникам спецоперации, а также северных надбавок.

Спикер уточнила, что увеличен с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются вычеты на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до шести тысяч рублей.

Она еще раз напомнила о сроках предоставления уведомлений по налогу на доходы физических лиц. Чтобы уплаченный налог был корректно зачислен с ЕНС, работодателям необходимо дважды в месяц подать уведомление: 25 числа — по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца; и не позднее 3 числа — по НДФЛ, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Виктория Зорина отметила, что с 1 января 2025 года расширяется перечень субъектов, которые смогут применять страховые взносы по пониженному тарифу. Льготными тарифами смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в сфере обрабатывающего производства. Также право на уплату взносов по пониженному тарифу получат компании, которые включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, при условии, что по итогам отчетного периода в сумме всех их доходов поступления от профильной деятельности составляет не менее 70%.

Спикер проинформировала о мероприятиях, которые проводит Управление по вопросам противодействия нелегальной занятости и рассказала, о том какие меры могут быть приняты в отношении работодателей, ведущих деятельность в зоне риска.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина напомнила слушателям, что в рамках кампании по уплате имущественных налогов, севастопольцам направлено порядка 160 тысяч уведомлений, большинство из которых граждане получили через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Спикер отметила, что в состав налоговых уведомлений входят суммы начислений по земельному и транспортному налогам, а также по налогу на доходы физических лиц (в случае если налог не удержан налоговым агентом) и налогу на имущество граждан.

Анна Минкина уточнила, что налог на имущество физических лиц является относительно новым для жителей региона: севастопольцы уплачивают его в третий раз. Законодательством предусмотрен переходный 12-летний период, в рамках которого применяются понижающие коэффициенты. В этом году для Севастополя предусмотрен понижающий коэффициент 0,6.

Наиболее простой и удобный способ уплаты налогов — через личный кабинет ФНС России либо портал Госуслуг . Также для оплаты в уведомлении предусмотрен QR-код. Традиционно оплатить налоги можно через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, указанный в уведомлении – в срок не позднее 2 декабря 2024 года.

Анна Минкина уточнила, что узнать всё о получении уведомления, о начислениях и уплате удобно на промо-странице сайта ФНС «Налоговое уведомление-2024» .

В ходе вебинара специалисты налоговой службы обсудили с налогоплательщиками преимущества обмена документами, применяемыми в расчетах по НДС, в электронном виде по ТКС. Начальник отдела камерального контроля НДС Светлана Животенко отметила, что цифровизация электронного документооборота является основным трендом налоговой службы.

Спикер отметила, что для тех предпринимателей, которые заинтересованы снизить свои издержки и сделать бизнес продуктивнее, переход на электронные счета фактуры является важным шагом. Переход на электронный документооборот высвобождает от рутинных операций для решения более важных задач, сокращает число ошибок за счет автоматизированной сверки информации и позволяет обнаружить неточности, которые могут привести к признанию недействительности документа и отказу в возмещении налога. Переход на электронный документооборот в целом способствует повышению прозрачности бизнес-процессов. Она обратила внимание, что в целях обеспечения комфортного перехода на электронный документооборот ФНС России предлагает воспользоваться сервисами «Сценарии внедрения электронного документооборота» и «Калькулятор для расчета эффективности внедрения электронного документооборота в компании» которые помогут принять верные управленческие решения.

Ознакомиться с записью вебинара можно на официальной странице социальной сети «Вконтакте» сообщества УФНС России по Севастополю.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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