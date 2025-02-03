В Севастополе началась подготовка к капремонту подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского

В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева началась подготовка к капремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. С завтрашнего дня будут перекрыты улицы Шмидта и Демидова.

Напомним, что эти улицы станут основными путями объезда на то время, пока будет идти капремонт подпорных стен. Сейчас их нужно к этой нагрузке подготовить.

В связи с этим: с 4 февраля проезд по улицам Шмидта и Демидова перекроют для проведения ремонта;

улицу Шмидта перекроют от пересечения с улицей Шварца до пересечения с Керченской улицей;

улицу Демидова перекроют от дома №14 в районе пересечения с Керченской улицей до пересечения с улицей Ломоносова;

схемы перекрытых участков и объезда вы найдете на карточках в карусели;

на Шмидта и Демидова специалисты снимут брусчатку и уложат бетонное основание для проезда транспорта;

после того, как уложат бетонное основание, проезд по улицам снова откроют: когда начнется ремонт подпорных стен, здесь будут проходить транспортные потоки;

демонтированную брусчатку увезут на площадки Севавтодора, а после того, как закончится ремонт подпорной стены, — ее вернут на место. Сегодня на аппаратном совещании поручил и.о. заместителя Павлу Александровичу Иено подготовить понятные схемы движения общественного транспорта. С учетом того, что улица Адмирала Октябрьского с 17 февраля будет закрыта и маршруты изменятся — люди должны знать заранее, как будут ходить автобусы и троллейбусы. Обязательно нужно будет учесть обратную связь от людей — если поймем, что нужны коррективы, будем оперативно их вносить, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. Сроки переноситься не будут. За две недели будет подготовлено все необходимое и специалисты приступят к работам на месте. Узнайте больше: В Симферополе появится новый мурал источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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