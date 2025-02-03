Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Севастополе началась подготовка к капремонту подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского
Новости Республики
В Севастополе началась подготовка к капремонту подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе началась подготовка к капремонту подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:18 03.02.2025

В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева началась подготовка к капремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.  С завтрашнего дня будут перекрыты улицы Шмидта и Демидова.

Напомним, что эти улицы станут основными путями объезда на то время, пока будет идти капремонт подпорных стен. Сейчас их нужно к этой нагрузке подготовить.

В связи с этим:

  • с 4 февраля проезд по улицам Шмидта и Демидова перекроют для проведения ремонта;
  • улицу Шмидта перекроют от пересечения с улицей Шварца до пересечения с Керченской улицей;
  • улицу Демидова перекроют от дома №14 в районе пересечения с Керченской улицей до пересечения с улицей Ломоносова;
  • схемы перекрытых участков и объезда вы найдете на карточках в карусели;
  • на Шмидта и Демидова специалисты снимут брусчатку и уложат бетонное основание для проезда транспорта;
  • после того, как уложат бетонное основание, проезд по улицам снова откроют: когда начнется ремонт подпорных стен, здесь будут проходить транспортные потоки;
  • демонтированную брусчатку увезут на площадки Севавтодора, а после того, как закончится ремонт подпорной стены, — ее вернут на место.

Сегодня на аппаратном совещании поручил и.о. заместителя Павлу Александровичу Иено подготовить понятные схемы движения общественного транспорта. С учетом того, что улица Адмирала Октябрьского с 17 февраля будет закрыта и  маршруты изменятся —  люди должны знать заранее, как будут ходить автобусы и троллейбусы. Обязательно нужно будет учесть обратную связь от людей — если поймем, что нужны коррективы, будем оперативно их вносить, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Сроки переноситься не будут. За две недели будет подготовлено все необходимое и специалисты приступят к работам на месте.

Узнайте больше:  В Симферополе появится новый мурал

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Севастополя

инфраструктура Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x