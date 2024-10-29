В Севастополе начали устанавливать инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом

Один из самых современных и безопасных методов для комфортной и полноценной жизни с сахарным диабетом первого типа сегодня получили три юных пациента Городской больницы № 5. Впервые в этом году в детской больнице установили инсулиновые помпы, как альтернативу использования шприц-ручек. Теперь высокотехнологичная медицинская помощь доступна севастопольским детям рядом с домом. С установкой прибора ребенку не нужно 5-8 раз в день делать болезненные уколы. Помпа позволяет дозировать инсулин с меньшим шагом и большей точностью, конкретно под индивидуальные потребности маленького пациента.
Инсулиновая помпа устроена по принципу электронного шприца: устройство непрерывно подает инсулин из специального резервуара в подкожно-жировую клетчатку в зависимости от физиологической потребности организма. Благодаря этому устройству наши пациенты смогут вести обычный образ жизни. Все дети, которым будет устанавливаться инсулиновая помпа, продолжат диспансерное наблюдение на амбулаторном этапе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного детского эндокринолога департамента здравоохранения Марину Липскас.
Прибор требует индивидуальной настройки для каждого пациента. Помочь в этом нашим специалистам приехал ведущий научный сотрудник, детский эндокринолог Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Андрей Емельянов.
Данный аппарат позволяет избавиться от регулярного введения инсулина шприцами или ручками, так как при использовании помпы лекарство через специальный катетер попадает в организм ребенка в установленной врачом дозе и с определенной периодичностью – что в какой-то степени приближено к естественной секреции инсулина здоровой поджелудочной железой, – подчеркивает специалист.
Срок службы прибора пять лет, замена расходников проводится каждые три дня. Чтобы научить родителей и пациентов пользоваться инсулиновой помпой, в течение нескольких дней будут проведены лекции, в которых они овладеют техническими и практическими знаниями, необходимыми для дальнейшей активной и качественной жизни ребенка.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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