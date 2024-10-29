В Севастополе начали устанавливать инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом

Один из самых современных и безопасных методов для комфортной и полноценной жизни с сахарным диабетом первого типа сегодня получили три юных пациента Городской больницы № 5. Впервые в этом году в детской больнице установили инсулиновые помпы, как альтернативу использования шприц-ручек. Теперь высокотехнологичная медицинская помощь доступна севастопольским детям рядом с домом. С установкой прибора ребенку не нужно 5-8 раз в день делать болезненные уколы. Помпа позволяет дозировать инсулин с меньшим шагом и большей точностью, конкретно под индивидуальные потребности маленького пациента.

Инсулиновая помпа устроена по принципу электронного шприца: устройство непрерывно подает инсулин из специального резервуара в подкожно-жировую клетчатку в зависимости от физиологической потребности организма. Благодаря этому устройству наши пациенты смогут вести обычный образ жизни. Все дети, которым будет устанавливаться инсулиновая помпа, продолжат диспансерное наблюдение на амбулаторном этапе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного детского эндокринолога департамента здравоохранения Марину Липскас.