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В Севастополе начали восстанавливать рухнувшую пять лет назад подпорную стену
фото: Телеграм-канал Евгения Горлова. Рабочие делают торкретирование остатков подпорной стенки

В Севастополе начали восстанавливать рухнувшую пять лет назад подпорную стену

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:39 09.07.2024

На пр.Победы у дома №2Б, сообщает «Севастопольская газета», демонтировали подпорную стену, обрушившуюся весной 2019 года, и начали складывать новую. Закончить работы обещают до конца этого года.

На данный момент выполнен перенос подземной теплотрассы и проведена временная воздушная теплотрасса, выполнена расчистка строительной площадки (вывоз грунта и демонтаж обрушившейся железобетонной стены), идет торкретирование, а после этого специалисты приступят к строительству новой подпорной стены из габионов, — сообщил в соцсетях и.о.вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Весной 2019 года придомовая парковка многоквартирного дома на пр.Победы, 2-Б, обрушилась в соседний двор вместе со стоявшими на площадке автомобилями. Дом новой постройки возведен на склоне, под парковку была сформирована насыпь, ограниченная подпорной стеной.

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Через месяц городское правительство выделило 1,7 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на месте обрушения.

В конце 2023 года был заключен контракт на ремонт подпорной стены и благоустройство территории с московским ООО «Объединенная сервисная компания». Работы должны быть выполнены до 5 февраля 2024 года.

Справка

Торкреатирование — нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов. Раствор наносится под давлением сжатого воздуха.

Габион — это объемная сетчатая конструкция из металлической проволоки, наполненная различными природными материалами.

источник: «Севастопольская газета»

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