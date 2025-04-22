В Севастополе началось Всероссийское голосование по отбору общественных территорий, которые благоустроят

До 12 июня каждый севастополец может повлиять на внешний вид города, поучаствовав в голосовании, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Благодаря федеральному проекту в Севастополе приведено в порядок в общей сложности 40 общественных пространств. В настоящее время начинаются работы по благоустройству пяти территорий — победителей прошлого года. На следующем этапе будут заключены контракты по обустройству еще пяти пространств.
Сейчас к благоустройству приступают на следующих территориях:
- набережная в с. Андреевка;
- территория в районе дома № 82 по ул. Севастопольской в с. Верхнесадовое;
- территория в районе дома № 212 по пр. Генерала Острякова;
- территория возле ДОФ по улице Авиаторов в п. Кача;
- территория в районе «Театра юного зрителя», на ул. Правды.
Поучаствовать в жизни города очень просто – переходите на Госуслуги, выбирайте общественное пространство, которое считаете нужным благоустроить и голосуйте за него. Участвовать в нём могут севастопольцы с 14 лет.
Напомним, что благодаря проекту в Севастополе благоустроено 40 общественных территорий.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: инфраструктура Крыма