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В Севастополе начинают подготовку детских лагерей к летней оздоровительной кампании
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе начинают подготовку детских лагерей к летней оздоровительной кампании

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:35 09.03.2021

Правда лагерей у города осталось только три.

Михаил Развожаев поручил начать подготовку детских лагерей к летней оздоровительной кампании. Соответствующее поручение руководителю Департамента образования и науки губернатор дал сегодня в ходе аппаратного совещания. В этом году в лагеря в Севастополе смогут поехать не менее 4 800 детей.

В этом году на летнюю оздоровительную кампанию выделено 187 миллионов рублей, в прошлом году – 172 миллиона рублей. В последнее время наблюдается рост числа детей, которых мы направляем в оздоровительные лагеря. В этом году на оздоровление будет направлено не менее 4812 детей, плюс у нас проводятся торги, и по их завершению будет увеличено количество путевок, – рассказала директор Департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

В этом году детей на отдых и оздоровление примут девять лагерей. Из них только три – стационарные, оздоровительные комплексы: «Ласпи», «Горный», «Алькадар». Шесть — пришкольные лагеря в школах № 11, 14, 17, 57,59 и школа в бухте Казачьей.

В Севастополе начинают подготовку детских лагерей к летней оздоровительной кампании

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