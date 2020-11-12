Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе наградили победителей конкурса сочинений памяти Амет-Хана Султана

crimeapress_news

В Севастополе наградили победителей конкурса сочинений памяти Амет-Хана Султана

В Севастополе наградили победителей конкурса сочинений памяти Амет-Хана Султана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:06 12.11.2020

В конкурсе сочинений памяти Амет-Хана Султана, инициатором которого выступило Объединение крымских татар Севастопольского региона «Акъяр», приняли участие 1045 учеников шестых-десятых классов городских школ.

Первое место занял ученик гимназии №24 Илья Печерский, второе место – ученица школы №47 Дарья Мязина, третье место – ученик школы №3 Ренат Нафгутдинов.

Школьникам вручили ценные призы, а их работы будут опубликованы в журнале «Севастополь многонациональный», который издается Севастопольским национально-культурным центром.

Это мероприятие посвящено сохранению памяти о героях — защитниках Отечества. Нашу страну в годы войны защищали представители разных национальностей. Все народы принесли на алтарь Победы своих лучших сынов, которые отдали жизни, здоровье, годы молодости в дни страшных, трагических, в то же время славных, героических и мужественных событий. Правительство Севастополя поддержало инициативу крымско-татарской общественной организации Севастополя «Акъяр» — провести конкурс сочинений для школьников Севастополя, посвященный 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, — отметил начальник Отдела по работе с национальными и религиозными организациями Владимир Колесников.

По словам председателя объединения крымских татар севастопольского региона «Акъяр» Энвера Мамутдинова, самый значительный вклад в Победу внес Советский Союз.

Это конкурс — дань памяти великим личностям. Мы должны помнить имена наших героев, — сказал Энвер Мамутдинов.

В Севастополе наградили победителей конкурса сочинений памяти Амет-Хана Султана

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе наградили победителей конкурса сочинений памяти Амет-Хана Султана

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.