В Севастополе наградили победителей конкурса сочинений памяти Амет-Хана Султана

В конкурсе сочинений памяти Амет-Хана Султана, инициатором которого выступило Объединение крымских татар Севастопольского региона «Акъяр», приняли участие 1045 учеников шестых-десятых классов городских школ.

Первое место занял ученик гимназии №24 Илья Печерский, второе место – ученица школы №47 Дарья Мязина, третье место – ученик школы №3 Ренат Нафгутдинов.

Школьникам вручили ценные призы, а их работы будут опубликованы в журнале «Севастополь многонациональный», который издается Севастопольским национально-культурным центром.

Это мероприятие посвящено сохранению памяти о героях — защитниках Отечества. Нашу страну в годы войны защищали представители разных национальностей. Все народы принесли на алтарь Победы своих лучших сынов, которые отдали жизни, здоровье, годы молодости в дни страшных, трагических, в то же время славных, героических и мужественных событий. Правительство Севастополя поддержало инициативу крымско-татарской общественной организации Севастополя «Акъяр» — провести конкурс сочинений для школьников Севастополя, посвященный 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, — отметил начальник Отдела по работе с национальными и религиозными организациями Владимир Колесников.