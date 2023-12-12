В Севастополе наградили победителей конкурса театральных миниатюр «Рождественская звезда»

Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества наградили победителей и призеров регионального конкурса рождественских театральных миниатюр «Рождественская звезда» среди дошкольных образовательных учреждений Севастополя. Мероприятие прошло в рамках XII Регионального этапа Международных рождественских образовательных чтений.

От всей души поздравляю участников и победителей конкурса! Хочу отметить, что было много авторских и зрелищных работ. Радует, что 28 дошкольных учреждений нашего города приняли участие в конкурсе и показали свой высокий профессионализм. Поражает, что ребята в столь юном возрасте принимают участие и выигрывают в таких творческих конкурсах, — прокомментировал заместитель губернатора Игорь Михеев.

Участники мероприятия смогли увидеть работы победителей.

Фестиваль театральных миниатюр среди детских садов на тему самого доброго праздника Рождества в очередной раз демонстрирует нам искренность и подлинность чувств детских сердец, которые с любовью принимают благую весть нашей православной культуры. Семь лет в городе проходит конкурс театральных постановок «Рождественская звезда». Это конкурс для детских садов: детей, родителей и воспитателей. Он являет сплочённость наших коллег и вселяет надежду на самое доброе будущее, — отметил руководитель отдела религиозного образования Севастопольского Благочиния Михаил Викторов.

За участие в конкурсе «Рождественская звезда» благодарность вручили руководителям 16 творческих коллективов.

Третье место заняли коллективы дошкольных учреждений:

— детский сад № 70;

— детский сад № 91;

— детский сад № 127;

— Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

На втором месте оказались:

— детский сад № 83;

— детский сад № 89;

— детский сад № 118;

— детский сад № 68.

Победителями конкурса «Рождественская звезда» стали:

— детский сад № 36;

— детский сад № 107;

— детский сад № 121;

— детский сад школы «Экотех+».

Призеров и победителей наградили грамотами и подарками.

Гран-при конкурса вручат 15 декабря на закрытии XII Регионального этапа Международных рождественских образовательных чтений, которое пройдёт в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.