В Севастополе наградили победителей конкурса театральных миниатюр «Рождественская звезда»

Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества наградили победителей и призеров регионального конкурса рождественских театральных миниатюр «Рождественская звезда» среди дошкольных образовательных учреждений Севастополя. Мероприятие прошло в рамках XII Регионального этапа Международных рождественских образовательных чтений.
От всей души поздравляю участников и победителей конкурса! Хочу отметить, что было много авторских и зрелищных работ. Радует, что 28 дошкольных учреждений нашего города приняли участие в конкурсе и показали свой высокий профессионализм. Поражает, что ребята в столь юном возрасте принимают участие и выигрывают в таких творческих конкурсах, — прокомментировал заместитель губернатора Игорь Михеев.
Участники мероприятия смогли увидеть работы победителей.
Фестиваль театральных миниатюр среди детских садов на тему самого доброго праздника Рождества в очередной раз демонстрирует нам искренность и подлинность чувств детских сердец, которые с любовью принимают благую весть нашей православной культуры. Семь лет в городе проходит конкурс театральных постановок «Рождественская звезда». Это конкурс для детских садов: детей, родителей и воспитателей. Он являет сплочённость наших коллег и вселяет надежду на самое доброе будущее, — отметил руководитель отдела религиозного образования Севастопольского Благочиния Михаил Викторов.
За участие в конкурсе «Рождественская звезда» благодарность вручили руководителям 16 творческих коллективов.
Третье место заняли коллективы дошкольных учреждений:
— детский сад № 70;
— детский сад № 91;
— детский сад № 127;
— Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
На втором месте оказались:
— детский сад № 83;
— детский сад № 89;
— детский сад № 118;
— детский сад № 68.
Победителями конкурса «Рождественская звезда» стали:
— детский сад № 36;
— детский сад № 107;
— детский сад № 121;
— детский сад школы «Экотех+».
Призеров и победителей наградили грамотами и подарками.
Гран-при конкурса вручат 15 декабря на закрытии XII Регионального этапа Международных рождественских образовательных чтений, которое пройдёт в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского.
Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.
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