Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе наградили победителей международного фестиваля по спортивному программированию «Код Мира»
актуально в республике
В Севастополе наградили победителей международного фестиваля по спортивному программированию «Код Мира»

В Севастополе наградили победителей международного фестиваля по спортивному программированию «Код Мира»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:08 03.06.2024

В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко в Севастополе накануне состоялось подведение итогов международного фестиваля по спортивному программированию «Код мира», приуроченного к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Победителей и призёров поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе наградили победителей международного фестиваля по спортивному программированию «Код Мира»

Состязания начались 29 мая. Их участниками стали спортивные делегации Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Брянской, Запорожской, Липецкой, Оренбургской, Рязанской областей, команда Севастопольского государственного университета, а также команды из Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Южной Осетии.

В течение трёх дней спортсмены решали специальный кейс от компании «Т1» — ведущего представителя IT-индустрии. Участники работали над созданием функциональных продуктов, способных решать реальные проблемы. Спортсмены получили не только обратную связь, но и поддержку от профессионалов IT-сообщества.

Я очень рад, что в этом году Министерство спорта, лично заместитель министра Одес Хасаевич Байсултанов и Федерация спортивного программирования приняли решение пригласить вас всех в Севастополь для проведения соревнований. Очень надеюсь, что эти соревнования станут только первым шагом, и мы обязательно еще встретимся, и масштаб нашей встречи, количество участников, стран, регионов будет только расти. Я знаю, что каждый год каждый регион стремится провести подобные соревнования, но мы будем обязательно стремиться, чтобы вы почаще приезжали в Севастополь. Когда мы готовились к фестивалю — понимали, что есть определенные ограничения по логистике и другие вопросы. Но тем не менее, вы все здесь, а значит у нас все получилось. И, конечно, очень важно для нас, что именно фестиваль по спортивному программированию проходит в нашем городе. Мы рассчитываем, что Севастополь станет местом, куда программисты со всей страны будут приезжать работать и отдыхать. Поэтому за спортивным программированием, вообще за программированием наше будущее. Мы знаем, что сегодня главная задача России и наших братских стран, представители которых приняли сегодня участие в соревнованиях — обеспечить технологический суверенитет. Он невозможен без того единственного международного языка, который дает самые главные конкурентные преимущества – языка программирования. Я надеюсь, что тот путь, который вы выбрали, приведет вас к тому, что вы этот язык освоите в совершенстве, будете востребованы — и прежде всего, на Родине, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Мы очень рады, что соревнования проходили именно в Севастополе, который в этом году отмечает 80-летние освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Все участники, которые приехали в Город-Герой, очень довольны гостеприимством и благодарны севастопольцам за радушный приём», — сказала административный директор общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного программирования» Мария Мухаметнурова.

Узнайте больше:  В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников

Работы команд оценивало экспертное жюри из представителей отрасли. 1 июня состоялись финальные состязания, по результатам которых были определены победители. Ими стали:

  • 1 место — Оренбург;
  • 2 место — Республика Крым;
  • 3 место — ДНР (команда 2).

Команды-победители и призёры фестиваля были награждены кубками и дипломами, участники команд — медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.