В Севастополе наградили победителей международного фестиваля по спортивному программированию «Код Мира»

В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко в Севастополе накануне состоялось подведение итогов международного фестиваля по спортивному программированию «Код мира», приуроченного к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Победителей и призёров поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Состязания начались 29 мая. Их участниками стали спортивные делегации Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Брянской, Запорожской, Липецкой, Оренбургской, Рязанской областей, команда Севастопольского государственного университета, а также команды из Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Южной Осетии.

В течение трёх дней спортсмены решали специальный кейс от компании «Т1» — ведущего представителя IT-индустрии. Участники работали над созданием функциональных продуктов, способных решать реальные проблемы. Спортсмены получили не только обратную связь, но и поддержку от профессионалов IT-сообщества.

Я очень рад, что в этом году Министерство спорта, лично заместитель министра Одес Хасаевич Байсултанов и Федерация спортивного программирования приняли решение пригласить вас всех в Севастополь для проведения соревнований. Очень надеюсь, что эти соревнования станут только первым шагом, и мы обязательно еще встретимся, и масштаб нашей встречи, количество участников, стран, регионов будет только расти. Я знаю, что каждый год каждый регион стремится провести подобные соревнования, но мы будем обязательно стремиться, чтобы вы почаще приезжали в Севастополь. Когда мы готовились к фестивалю — понимали, что есть определенные ограничения по логистике и другие вопросы. Но тем не менее, вы все здесь, а значит у нас все получилось. И, конечно, очень важно для нас, что именно фестиваль по спортивному программированию проходит в нашем городе. Мы рассчитываем, что Севастополь станет местом, куда программисты со всей страны будут приезжать работать и отдыхать. Поэтому за спортивным программированием, вообще за программированием наше будущее. Мы знаем, что сегодня главная задача России и наших братских стран, представители которых приняли сегодня участие в соревнованиях — обеспечить технологический суверенитет. Он невозможен без того единственного международного языка, который дает самые главные конкурентные преимущества – языка программирования. Я надеюсь, что тот путь, который вы выбрали, приведет вас к тому, что вы этот язык освоите в совершенстве, будете востребованы — и прежде всего, на Родине, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Мы очень рады, что соревнования проходили именно в Севастополе, который в этом году отмечает 80-летние освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Все участники, которые приехали в Город-Герой, очень довольны гостеприимством и благодарны севастопольцам за радушный приём», — сказала административный директор общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного программирования» Мария Мухаметнурова.

Работы команд оценивало экспертное жюри из представителей отрасли. 1 июня состоялись финальные состязания, по результатам которых были определены победители. Ими стали: