В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения»

Время принимать дипломы, подарки, поздравления. В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю чествовали победителей и призёров первого – регионального – этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Напомним, в его рамках в адрес чрезвычайного ведомства участники в возрасте от 7 до 18 лет прислали сотни работ в номинациях изобразительного, сценического, хореографического, литературного творчества. Был проведён отбор лучших из них. В состав конкурсного жюри вошли сотрудники МЧС, регионального отделения ВДПО, представители Студенческого корпуса спасателей, Севастопольской художественной школы, Управления по делам молодёжи и спорта, Департамента образования города. И вот настало долгожданное событие: в торжественной атмосфере лучшим авторам были вручены дипломы и сладкие подарки, а педагогам, воспитавшим таланты, передали благодарственные письма.

Фестиваль называется «Звезда спасения». Увидев ваши прекрасные работы, смело можем сказать, что вы сами – яркие звёздочки в своих творческих направлениях. Так держать! Стремитесь вперёд, учитесь новому, добивайтесь побед! Успехов каждому из вас на следующем этапе! Мы рады, что работа пожарных и спасателей для вас стала примером мужества и источником вдохновения! — цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по городу генерал-майор внутренней службы Алексея Рохлина.

Содействие в организации торжественного подведения итогов конкурсной программы оказали представители Севастопольского регионального отделения ВДПО. Номера и работы, завоевавшие первенство в своих номинациях, продолжат борьбу за победу и представят Севастополь на II – всероссийском – этапе фестиваля «Звезда спасения» в Москве.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе