реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения»

crimeapress_news



реклама в крыму


В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения»

В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:59 17.04.2022

Время принимать дипломы, подарки, поздравления. В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю чествовали победителей и призёров первого – регионального – этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Напомним, в его рамках в адрес чрезвычайного ведомства участники в возрасте от 7 до 18 лет прислали сотни работ в номинациях изобразительного, сценического, хореографического, литературного творчества. Был проведён отбор лучших из них.  В состав конкурсного жюри вошли сотрудники МЧС, регионального отделения ВДПО, представители Студенческого корпуса спасателей, Севастопольской художественной школы, Управления по делам молодёжи и спорта, Департамента образования города. И вот настало долгожданное событие: в торжественной атмосфере лучшим авторам были вручены дипломы и сладкие подарки, а педагогам, воспитавшим таланты, передали благодарственные письма.

Фестиваль называется «Звезда спасения». Увидев ваши прекрасные работы, смело можем сказать, что вы сами – яркие звёздочки в своих творческих направлениях. Так держать! Стремитесь вперёд, учитесь новому, добивайтесь побед! Успехов каждому из вас на следующем этапе! Мы рады, что работа пожарных и спасателей для вас стала примером мужества и источником вдохновения! — цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по городу генерал-майор внутренней службы Алексея Рохлина.

В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения» В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения» В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения» В Севастополе наградили победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения»

Содействие в организации торжественного подведения итогов конкурсной программы оказали представители Севастопольского регионального отделения ВДПО. Номера и работы, завоевавшие первенство в своих номинациях, продолжат борьбу за победу и представят Севастополь на II – всероссийском – этапе фестиваля «Звезда спасения» в Москве.

Узнайте больше:  Госпитализированы 22 человека, выписаны 23 пациента. COVID-19 в Севастополе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.