В Севастополе награжден победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

C 21 по 24 апреля в Севастополе проходил региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

За звание лучшего учителя родного языка и литературы соревновались шесть педагогов: Андриц Алина Руслановна, школа «ЭКОТЕХ+»; Сивак Светлана Валерьевна, школа № 60; Пинчук Ольга Васильевна, школа № 58; Вовкула Анна Васильевна, школа № 33; Серебрянская Екатерина Алексеевна, школа № 22; Головина Ольга Дмитриевна, школа № 30.

Региональный этап проходил в два тура: заочный и очный. Заочный тур включал конкурсное испытание «Медиавизитка». В рамках очного тура конкурсантам предстояло провести открытый урок, классный час, представить «Методическую мастерскую» и мастер-класс.

Каждое конкурсное испытание имело свою специфику, но члены жюри обращали внимание на профессионализм, знание содержания преподаваемых предметов, творческую инициативу учителя, умение контактировать с детьми и находить с ними общий язык в любой ситуации, ориентироваться в нестандартных ситуациях, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя старшего методиста Института развития образования, член жюри конкурса Ольгу Маслову.

По итогам конкурных испытаний, победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стала учитель школы № 22 имени Н. А. Острякова Екатерина Серебрянская. Призерами регионального этапа конкурса стали учитель русского языка и литературы школы №33 имени Героя Советского Союза В.И. Герасимова Анна Вовкула и учитель русского языка и литературы школы №30 имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова Ольга Головина.

Конкурс прошел удивительно. Для меня это потрясающий опыт работы с коллегами и с членами жюри. Участников принимала гимназия №8, здесь было настолько уютно и тепло, как у себя, в своей родной школе. Было неожиданно, что за мной будет первое место. На следующем этапе конкурса я буду представлять свой любимый город, это большая ответственность. Я благодарю за поддержку и буду делать все возможное для победы, — отмечает победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Екатерина Серебрянская.

В Севастополе региональный этап конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходит с 2023 года. В прошлом году победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы школы №6 Анна Ампилогова.

Победитель регионального этапа конкурса будет представлять Севастополь в финале конкурса. Финал пройдет осенью 2025 года на родине победителя предыдущего года в Бурятии.

Напомним, что конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации с 2022 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя