В Севастополе накажут курьера дистанционных мошенников, которому обманутые пенсионеры отдали более 9,2 млн рублей

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении курьера дистанционных мошенников – 41-летнего жителя города Новороссийска.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество организованной группой, в том числе в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, мужчина вступил в организованную группу дистанционных мошенников. Организатор данной группы обеспечил ее необходимым техническим оборудованием для управления вызовами по различным каналам телефонной и интернет-связи и привлек в ее состав «актеров», «кураторов» и «курьеров». Обвиняемый выполнял функцию курьера. Его сообщники звонили пожилым людям через интернет-мессенджеры или стационарную связь и представлялись сотрудниками различных учреждений, организаций и правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров передать денежные средства для «декларирования». Курьер приезжал к обманутым потерпевшим под видом инкассатора и забирал все их сбережения. Обратно свои деньги пожилые люди не получали, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Таким образом, в период с ноября 2024 по январь 2025 года им удалось обмануть 17 жителей Севастополя и Симферополя в возрасте от 63 до 89 лет. Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 9,2 млн рублей.

Бдительная соседка одного из потерпевших, узнав, что он собирается отдать свои деньги «инкассатору», обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли к пенсионеру раньше курьера и задержали злоумышленника.

По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. На автомобиль обвиняемого и обнаруженные у него денежные средства наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

