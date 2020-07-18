В Севастополе намерены актуализировать обращения горожан по капитальному ремонту многоэтажек

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил подчинённым «систематически анализировать весь массив обращений граждан».

В течение года ко мне очень много людей обращается по вопросам капитального ремонта. Прошу еще раз провести анализ всех обращений граждан, которые направлены, прежде всего, в адрес Правительства Севастополя. Как я помню, есть достаточно тяжелые и вопиющие ситуации – мне интересно попали ли они в приоритетный список. Обращения граждан должны быть таким веским основанием для того, чтобы еще раз разобраться и определить приоритетность. Условно говоря, если дом не признан аварийным, но при этом он находится в плохом состоянии, он должен быть в более приоритетном положении, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.