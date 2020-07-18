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иллюстрация: Интернет

В Севастополе намерены актуализировать обращения горожан по капитальному ремонту многоэтажек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:25 18.07.2020

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил подчинённым «систематически анализировать весь массив обращений граждан».

В течение года ко мне очень много людей обращается по вопросам капитального ремонта. Прошу еще раз провести анализ всех обращений граждан, которые направлены, прежде всего, в адрес Правительства Севастополя. Как я помню, есть достаточно тяжелые и вопиющие ситуации – мне интересно попали ли они в приоритетный список. Обращения граждан должны быть таким веским основанием для того, чтобы еще раз разобраться и определить приоритетность.  Условно говоря, если дом не признан аварийным, но при этом он находится в плохом состоянии, он должен быть в более приоритетном положении, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам вице-губернатора Владимира Базарова, жильцы многоквартирных домов могут самостоятельно инициировать перенос даты ремонта на более ранний.

У нас есть процедура, при которой жильцы дома инициируют общее собрание собственников и подают заявление с просьбой перенести сроки проведения капремонта на более ранний. Тогда комиссия рассматривает это заявление и принимает соответствующее решение. Работа эта организована через управляющую компанию, – заявил Владимир Базаров.

Как отметил и.о. директора Департамента городского хозяйства Андрей Анохин, в текущем году в список капитального ремонта многоквартирных домов добавлены еще 32 дома.

В Севастополе намерены актуализировать обращения горожан по капитальному ремонту многоэтажек

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