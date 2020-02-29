В Севастополе намерены открыто обсуждать вопросы по улучшения сферы здравоохранения

В Севастополе появится краудсорсинговая площадка для обсуждения вопросов развития городского здравоохранения. В настоящее время над её созданием работает «Медицинский информационно-аналитический центр». Планируется, что на краудсорсинговой платформе все желающие смогут высказать свои предложения по улучшению качества медицинской отрасли или создавать собственные проекты.

Сегодня в Департамент здравоохранения поступает множество предложений от граждан или от общественных организаций. Чтобы сделать этот процесс системным, мы запустим онлайн-площадку, где жители Севастополя смогут предлагать свои идеи, выдвигать инициативы, обсуждать поступающие предложения. Лучшие из них будут воплощены. Аналогичные платформы уже работают в некоторых регионах России и хорошо себя зарекомендовали: органы исполнительной власти могут узнать, что думают жители городов о той или иной инициативе, получить обратную связь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова.

Запуск краудсорсинговой платформы запланирован на 27 марта.