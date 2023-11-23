В Севастополе нашелся водитель, «накопивший» штрафов на 20 миллионов. Тут и продажа авто не спасет

В Севастополе сотрудники ДПС выявили автомобиль, водитель которого имеет задолженность более 20 миллионов рублей.

В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю был остановлен автомобиль «Honda CR-V» под управлением 41-летнего водителя. В результате проверки установлено, что в отношении владельца иномарки возбуждены исполнительные производства на общую сумму около 20 миллионов рублей, в том числе за нарушения правил дорожного движения, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

«Естественный» ответ нарушителя: «я не знал, что есть штрафы». В полиции уточнили:

Все нарушения ПДД РФ выявлены средствами автоматической фиксации. Копии постановлений в установленном порядке направлялись нарушителю посредством почтовых отправлений, а также отображались на официальных интернет-ресурсах.

Предварительный итог истории: на место задержания прибыли судебные приставы, которые с целью реализации погашения задолженности наложили арест на автомобиль. И это еще не все. Будут суды.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает водителей, что работа по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, в том числе за нарушение ПДД, автоинспекторами ведётся ежедневно.