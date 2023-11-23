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В Севастополе нашелся водитель, «накопивший» штрафов на 20 миллионов. Тут и продажа авто не спасет
Фото: УМВД по г. Севастополю

В Севастополе нашелся водитель, «накопивший» штрафов на 20 миллионов. Тут и продажа авто не спасет

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:48 23.11.2023

В Севастополе сотрудники ДПС выявили автомобиль, водитель которого имеет задолженность более 20 миллионов рублей.

В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю был остановлен автомобиль «Honda CR-V» под управлением 41-летнего водителя.  В результате проверки установлено, что в отношении владельца иномарки возбуждены исполнительные производства на общую сумму около 20 миллионов рублей, в том числе за нарушения правил дорожного движения, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

«Естественный» ответ нарушителя: «я не знал, что есть штрафы». В полиции уточнили:

Все нарушения ПДД РФ выявлены средствами автоматической фиксации. Копии постановлений в установленном порядке направлялись нарушителю посредством почтовых отправлений, а также отображались на официальных интернет-ресурсах.

Предварительный итог истории: на место задержания прибыли судебные приставы, которые с целью реализации погашения задолженности наложили арест на автомобиль. И это еще не все. Будут суды.

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Госавтоинспекция Севастополя предупреждает водителей, что работа по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, в том числе за нарушение ПДД, автоинспекторами ведётся ежедневно.

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УМВД России в Севастополе
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