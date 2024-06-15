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В Севастополе назвали победителей этапа конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников экспертно-криминалистических подразделений
иллюстрация: pikist.com

В Севастополе назвали победителей этапа конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников экспертно-криминалистических подразделений

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:42 15.06.2024

Соревнования проводились 10 и 11 июня среди сотрудников экспертно-криминалистического центра УМВД России по г. Севастополю и районных подразделений этой направленности. Всего участие приняли 5 конкурсантов – по одному из каждого районного отделения и Управления.

Стоит отметить, что испытания 1 этапа Всероссийского конкурса участниками выполнены успешно. В рамках профессиональных состязаний сотрудники ЭКЦ проходили испытания по правовой, служебной, физической и огневой подготовке.

По итогам конкурса определились победители, набравшие наибольшее количество баллов:

  • 1 место – начальник организационно-методического отделения ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Кейбало;
  • 2 место – старший эксперт экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Балаклавскому району капитан полиции Дмитрий Короп;
  • 3 место – эксперт экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по Нахимовскому району старший лейтенант полиции Григорий Зорин.
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Во 2 этапе конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ЭКЦ , который пройдет 23-27 сентября на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, город-герой Севастополь представит победитель начальник организационно-методического отделения ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Кейбало.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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