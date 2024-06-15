В Севастополе назвали победителей этапа конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников экспертно-криминалистических подразделений

Соревнования проводились 10 и 11 июня среди сотрудников экспертно-криминалистического центра УМВД России по г. Севастополю и районных подразделений этой направленности. Всего участие приняли 5 конкурсантов – по одному из каждого районного отделения и Управления.
Стоит отметить, что испытания 1 этапа Всероссийского конкурса участниками выполнены успешно. В рамках профессиональных состязаний сотрудники ЭКЦ проходили испытания по правовой, служебной, физической и огневой подготовке.
По итогам конкурса определились победители, набравшие наибольшее количество баллов:
- 1 место – начальник организационно-методического отделения ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Кейбало;
- 2 место – старший эксперт экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Балаклавскому району капитан полиции Дмитрий Короп;
- 3 место – эксперт экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по Нахимовскому району старший лейтенант полиции Григорий Зорин.
Во 2 этапе конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ЭКЦ , который пройдет 23-27 сентября на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, город-герой Севастополь представит победитель начальник организационно-методического отделения ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Кейбало.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе