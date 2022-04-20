В Севастополе не хватает дворников. Власти хотят поднять им зарплату за счет… повышения квартплаты

В Севастополе девять госпредприятий обслуживают подавляющее количество многоквартирных домов – 2191. Дворников для обслуживания придомовых территорий у них не хватает. Об этом сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Количество дворников, которые сегодня обслуживают (данные дома) – 488 человек на этой территории. Конечно же, этого мало, – заявил он.

Горлов отметил, что сейчас компании проводят встречи с гражданами, чтобы поднять тариф на содержание придомового имущества. Объём работы у дворников увеличился после того, как новые детские и спортивные площадки, построенные во дворах, поставили на баланс управляющих компаний и увеличили обслуживаемую площадь.

В минимальном тарифе, который мы рассчитывали на многоквартирный жилой дом, разумеется, небольшая стоимость была заложена на содержание. А площадки делаются большие, соответственно, сейчас с людьми встречаемся для того, чтобы этот тариф немножко сбалансировать и больше нанять дворников в управляющие компании, – цитирует чиновника «Новый Севастополь» .

По словам Горлова, граждане не проявляют особой активности на таких собраниях, и решение вопроса затягивается.

Чтобы наши дворы были чистыми, нам необходимо не менее 1,2 тысячи дворников, а не 400, – подчеркнул вице-губернатор Илья Журавлёв.

Что надо сделать, чтобы люди пошли работать дворниками? Правильно, поднять зарплату. А за счет чего? Точнее, за счет кого? Горожан.