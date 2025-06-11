В Севастополе не поддержали инициативу возродить украинские охотхозяйственные соглашения

Правительство Севастополя и Законодательное Собрание направили в Государственную Думу Российской Федерации отрицательные отзывы на проект федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым» (в части регулирования правоотношений в области сохранения охотничьих ресурсов на территории города федерального значения Севастополя».

Данный проект закона был внесен в Государственную Думу без учета мнения Севастополя. В качестве обоснования необходимости принятия закона указывается наличие действующих трех охотхозяйственных соглашений, заключенных до 2014 года.

Напомним, по поручению Михаила Развожаева Правительство Севастополя вело длительную работу по возвращению охотничьих угодий в собственность города.

Законность указанных охотхозяйственных соглашений, доставшихся городу «в наследство» от украинского периода изучена судами вплоть до Верховного суда Российской Федерации. По искам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры города Севастополя, поддержанным Правительством Севастополя частные охотхозяйственные соглашения и договоры аренды лесных участков (охотничьих угодий) признаны недействительными.

Отдельно следует обратить внимание и на экономическую составляющую: размер платы по прежним соглашениям составлял менее 10 тыс. рублей за 10 лет за более чем 31 тыс. га, что противоречит интересам города и не отражает реальную ценность используемых природных ресурсов города.

Кроме того, предложенный законопроект противоречит Генеральному плану города Севастополя, принятому 18.02.2025.

Данный законопроект поступил в Правительство Севастополя. Отзыв — отрицательный. Губернатор города Севастополя не поддерживает данную инициативу. По его поручению мы будем работать совместно с нашими депутатами Государственной Думы и сенаторами РФ чтобы данный законопроект не был принят, — пояснила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова. Позиция Губернатора Севастополя и Севприроднадзора всегда была последовательной: все вопросы, касающиеся организации охотхозяйственной деятельности регионе должны решаться строго в рамках законодательства Российской Федерации, с соблюдением интересов города, принципов публичности и социальной ответственности, — отметила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя