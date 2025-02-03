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В Севастополе неместная парочка влюблённых ограбила местную жительницу. Представлялись соцработниками

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:38 03.02.2025

Злоумышленниками оказались 35-летняя и 38-летний ранее судимые за кражу возлюбленные, являющиеся жителями Рязани.

Установлено, что в один из дней приезжая парочка увидела пенсионерку и у них созрел преступный умысел. Они проследили за женщиной до дома, после чего девушка постучала к ней в дверь и представилась сотрудницей социальной поддержки. Отвлекая пенсионерку расспросами о здоровье, лжесоцработница отвернула женщину от двери, чтобы её подельник смог беспрепятственно проникнуть в жилище через незапертую дверь. Оказавшись в доме, злоумышленник похитил два золотых креста, пять колец, четыре цепочки, три кулона, 20 тысяч рублей и 100 долларов. После этого преступники скрылись. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Через время домой вернулась дочь пенсионерки и, обнаружив пропажу золотых изделий и денег, обратилась в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате проведённой проверки сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили причастность к краже двух жителей Рязани, которые были задержаны во взаимодействии с керченской полицией.

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В отношении злоумышленников следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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