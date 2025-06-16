В Севастополе нетрадиционно ориентированного юношу, дискредитировавшего Армию России, оштрафовали на 99 тыс рублей

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с региональным УФСБ в результате проведённых мероприятий пресекли противоправное поведение в сети Интернет студента одного из городских колледжей.
Правоохранители установили, что 19-летний юноша придерживается стойких проукраинских убеждений, дискредитирует Вооруженные Силы России в связи с проведением СВО, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах телеграм-каналов. По результатам проведённой проверки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статьям 20.3.3 и 6.21 КоАП РФ, а собранные материалы были направлены в Ленинский районный суд и мировому судье соответственно, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
По факту публичной дискредитации Вооруженных Сил России Ленинским районным судом правонарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 49 тысяч рублей. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений мировым судьей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
источник пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе