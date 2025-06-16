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В Севастополе нетрадиционно ориентированного юношу, дискредитировавшего Армию России, оштрафовали на 99 тыс рублей
иллюстрация: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе нетрадиционно ориентированного юношу, дискредитировавшего Армию России, оштрафовали на 99 тыс рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:01 16.06.2025

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с региональным УФСБ в результате проведённых мероприятий пресекли противоправное поведение в сети Интернет студента одного из городских колледжей.

Правоохранители установили, что 19-летний юноша придерживается стойких проукраинских убеждений, дискредитирует Вооруженные Силы России в связи с проведением СВО, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах телеграм-каналов. По результатам проведённой проверки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статьям 20.3.3 и 6.21 КоАП РФ, а собранные материалы были направлены в Ленинский районный суд и мировому судье соответственно, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По факту публичной дискредитации Вооруженных Сил России Ленинским районным судом правонарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 49 тысяч рублей. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений мировым судьей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

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источник пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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