В Севастополе незаконно использования земли государственного природного заказника «Ласпи»

Балаклавский районный суд г. Севастополя удовлетворил иск Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора об освобождении особо охраняемой природной территории заказника «Ласпи» от незаконно возведенных строений.

Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура проверила законность хозяйственного использования земель особо охраняемых природных территорий. Установлено, что коммерческой организацией в границах государственного природного заказника «Ласпи» начато создание туристической базы. В рамках проектных решений планировалось возведение комплекса туристической инфраструктуры, в том числе четырех модульных строений, позволяющих обеспечить проживание до 20 человек. На момент прокурорской проверки возведено два строения на свайном бетонированном фундаменте.

Вместе с тем, при строительстве комплекса не учтено, что территорией застройки является государственный природный заказник, и режим ее использования не предусматривает хозяйственного освоения.

С целью устранения допущенных нарушений природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на организацию обязанности освободить земли заказника путем демонтажа возведенных сооружений.

Иск удовлетворен. По требованию прокурора судом наложены обеспечительные меры в виде запрета использования земельного участка для целей организации мест отдыха.

Фактическое устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), возбужденного по данному факту следственными органами по материалам прокурорской проверки.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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