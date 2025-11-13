В Севастополе нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь жителям отдаленных муниципалитетов города

11 ноября 2025 года нотариусом города Севастополя Хлобыстовой Инной Валентиновной проведён приём граждан в Верхнесадовском муниципальном округе города Севастополя в рамках выездных мероприятий в отдалённые муниципалитеты города по оказанию бесплатной юридической помощи.
На приеме обсуждались вопросы нотариального удостоверения сделок и другие вопросы, связанные с оформлением документов с участием нотариуса. Все обратившиеся граждане в ходе выездного приема получили юридическую помощь. Обращение населения в ходе таких приемов подтверждает востребованность и актуальность адресной бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
