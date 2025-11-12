Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе — новый Руководитель Управления ФНС России. Ведомство возглавила Екатерина Земченко
Новости Республики
В Севастополе сменился Руководитель Управления ФНС России В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации с 11 ноября 2025 года исполняющим обязанности руководителя УФНС России по г. Севастополю назначена Екатерина Земченко. Екатерина Земченко работает в системе налоговых органов с 1993 года. За время работы прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя УФНС России по г. Севастополю С 2014 по 2015 год – начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по Балаклавскому району г. Севастополя. С 2015 по 2016 год - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю. С 2017 по 2020 год - начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю. С 2020 года – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю. Екатерина Земченко зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, отмечена многочисленными ведомственными наградами Федеральной налоговой службы и иных государственных органов, в том числе Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», почетным званием г. Севастополя «Заслуженный экономист города Севастополя», знаком отличия «Отличник ФНС России» и другими.

В Севастополе — новый Руководитель Управления ФНС России. Ведомство возглавила Екатерина Земченко

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:23 12.11.2025

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации с 11 ноября 2025 года исполняющим обязанности руководителя УФНС России по г. Севастополю назначена Екатерина Земченко.

Специалист работает в системе налоговых органов с 1993 года. За время работы прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя УФНС России по г. Севастополю:

  • с 2014 по 2015 год – начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по Балаклавскому району г. Севастополя.
  • с 2015 по 2016 год — заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.
  • с 2017 по 2020 год — начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.
  • с 2020 года – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.

Екатерина Земченко зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, отмечена многочисленными ведомственными наградами Федеральной налоговой службы и иных государственных органов, в том числе Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», почетным званием г. Севастополя «Заслуженный экономист города Севастополя», знаком отличия «Отличник ФНС России» и другими, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе. 

Просмотры: 2 122

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

5 1 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.