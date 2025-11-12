В Севастополе — новый Руководитель Управления ФНС России. Ведомство возглавила Екатерина Земченко

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации с 11 ноября 2025 года исполняющим обязанности руководителя УФНС России по г. Севастополю назначена Екатерина Земченко.

Специалист работает в системе налоговых органов с 1993 года. За время работы прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя УФНС России по г. Севастополю:

с 2014 по 2015 год – начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по Балаклавскому району г. Севастополя.

с 2015 по 2016 год — заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.

с 2017 по 2020 год — начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.

с 2020 года – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.

Екатерина Земченко зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, отмечена многочисленными ведомственными наградами Федеральной налоговой службы и иных государственных органов, в том числе Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», почетным званием г. Севастополя «Заслуженный экономист города Севастополя», знаком отличия «Отличник ФНС России» и другими, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

