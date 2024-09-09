В Севастополе — новый вид мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками судов и звонят участникам судопроизводства

В пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя сообщили:
Появился новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят участникам судопроизводства, в телефонном разговоре представляются сотрудником суда, с точностью озвучивают ФИО гражданина, дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер дела, в котором участвует гражданин. После чего просят подтвердить явку в судебное заседание, либо указать согласие на получение возражений или иных документов и ходатайств, поступивших по делу, с использованием, в том числе портала «Госуслуги», посредством сообщения СМС-кода.
Обращаем ваше внимание, что судьи, сотрудники аппарата суда (помощники судей, секретари суда, секретари судебного заседания, консультанты, начальники отделов) не просят сообщать каких-либо кодов и паролей и не просят подтверждать согласие на получение информации по телефону.
Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры мошенников. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам свои персональные данные и полученные пароли для совершения каких-либо действий.
Всю информацию по делам, рассматриваемым Севастопольским городским судом, районными судами города Севастополя, и мировыми судьями судебных районов города Севастополя по номерам телефонов, опубликованных на официальных сайтах судов, а также по номерам телефонов, опубликованных на официальных сайтах.
- Севастопольский городской суд: http://gs.sev.sudrf.ru/ (8692) 55-30-89, 53-99-58)
- Гагаринский районный суд города Севастополя: http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/ (8692) 24-32-59
- Нахимовский районный суд Севастополя: http://nakhimovskiy.sev.sudrf.ru/ (8692) 40-09-50)
- Ленинский районный суд города Севастополя: http://leninskiy.sev.sudrf.ru/ (8692)53-09-53)
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С тегами: суды Крыма