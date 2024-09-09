В Севастополе — новый вид мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками судов и звонят участникам судопроизводства

В пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя сообщили:

Появился новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят участникам судопроизводства, в телефонном разговоре представляются сотрудником суда, с точностью озвучивают ФИО гражданина, дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер дела, в котором участвует гражданин. После чего просят подтвердить явку в судебное заседание, либо указать согласие на получение возражений или иных документов и ходатайств, поступивших по делу, с использованием, в том числе портала «Госуслуги», посредством сообщения СМС-кода.

Обращаем ваше внимание, что судьи, сотрудники аппарата суда (помощники судей, секретари суда, секретари судебного заседания, консультанты, начальники отделов) не просят сообщать каких-либо кодов и паролей и не просят подтверждать согласие на получение информации по телефону.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры мошенников. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам свои персональные данные и полученные пароли для совершения каких-либо действий.