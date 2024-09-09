Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе — новый вид мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками судов и звонят участникам судопроизводства
актуально в республике
В Севастополе — новый вид мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками судов и звонят участникам судопроизводства

В Севастополе — новый вид мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками судов и звонят участникам судопроизводства

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:49 09.09.2024

В пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя сообщили:

Появился новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят участникам судопроизводства, в телефонном разговоре представляются сотрудником суда, с точностью озвучивают ФИО гражданина, дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер дела, в котором участвует гражданин. После чего просят подтвердить явку в судебное заседание, либо указать согласие на получение возражений или иных документов и ходатайств, поступивших по делу, с использованием, в том числе портала «Госуслуги», посредством сообщения СМС-кода.

Обращаем ваше внимание, что судьи, сотрудники аппарата суда (помощники судей, секретари суда, секретари судебного заседания, консультанты, начальники отделов) не просят сообщать каких-либо кодов и паролей и не просят подтверждать согласие на получение информации по телефону.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры мошенников. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам свои персональные данные и полученные пароли для совершения каких-либо действий.

Всю информацию по делам, рассматриваемым Севастопольским городским судом, районными судами города Севастополя, и мировыми судьями судебных районов города Севастополя по номерам телефонов, опубликованных на официальных сайтах судов, а также по номерам телефонов, опубликованных на официальных сайтах.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды Крыма

Комментарии для сайта Cackle
суды Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.