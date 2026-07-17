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В Севастополе объекты культурного наследия можно будет арендовать за один рубль
фото: © РИА Новости . Игорь Михалев

В Севастополе объекты культурного наследия можно будет арендовать за один рубль

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 17.07.2026

В Севастополе здания из списка объектов культурного наследия можно будет арендовать за один рубль за квадратный метр при условии реставрации. Как сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев, новый порядок аренды таких объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, принят на заседании правительства Севастополя.

Теперь такие объекты смогут передаваться в аренду на срок до 49 лет через аукцион. Начальная арендная плата составит 1 рубль за квадратный метр в год. Льготная ставка будет действовать только при обязательном условии: арендатор должен полностью выполнить работы по сохранению объекта в течение семи лет, – пояснил условия Развожаев.

По его словам, не более двух лет из этого срока отводится на подготовку и согласование проектной документации. После завершения реставрации и ввода объекта в эксплуатацию сохраняется право на льготную аренду. Приемку выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию будет подтверждать Севнаследие. При этом новый механизм распространяется только на объекты, состояние которых официально признано неудовлетворительным, подчеркнул губернатор. И добавил, что аналогичные программы уже действуют и хорошо показали себя в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России.

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В Крыму за годы в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч, сообщал ранее заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.

источник: РИА Новости Крым

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