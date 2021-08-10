В Севастополе обезвредили группу мошенников, «отжимавших» квартиры у пожилых людей

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц. В зависимости от роли и степени содеянного они подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на недвижимое имущество (п. «в» ч.3 ст.286 и ч.4 ст.159 УК РФ).

Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что с лета 2019 года двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему для хищения чужого недвижимого имущества, распределив роли. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу пожилого возраста или психического расстройства не могут понимать характер совершаемых в отношении них преступлений; остальные подельники «обрабатывали» пожилых граждан, вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались процедурой госрегистрации права собственности, — сообщили в Следкоме.

Жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Мошенническим способом фигуранты уголовного дела завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, Службой УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю, подозреваемые были задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела организован ряд неотложных следственных действий, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности данных лиц, — отметили в Следкоме.

С целью восстановления нарушенных прав пожилых граждан, следствием принимаются меры для признания данных сделок незаконными. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководства Главного следственного управления.