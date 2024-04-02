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В Севастополе обнаружен наркопритон – в него свою квартиру превратил 35-летний безработный

В Севастополе обнаружен наркопритон – в него свою квартиру превратил 35-летний безработный

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:16 02.04.2024

В Севастополе полиция задержала подозреваемого в организации и содержании наркопритона. Злоумышленником оказался 35-летний безработный местный житель, который предоставлял помещение своей квартиры иным лицам для употребления запрещенных веществ. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности…  за организацию наркопритона.

Установлено, что на протяжении нескольких месяцев мужчина систематически предоставлял приятелям свою квартиру для комфортного употребления марихуаны, а также других запрещённых веществ.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нахимовскому району при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На момент проведения обследования квартиры, кроме владельца в жилище находилось двое его приятелей. Они прошли процедуру медицинского освидетельствования, результат которой установил у них состояние наркотического опьянения. В квартире также были обнаружены и изъяты приспособления для употребления наркотиков.

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В отношении хозяина квартиры отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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