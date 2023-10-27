В Севастополе обозначили приоритеты развития регионального инвестирования на 2024 год

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов обозначил субъектам приоритеты в работе по развитию регионального инвестиционного стандарта на следующий год.

Дальнейшее развитие регионального инвестиционного стандарта должно идти через анализ и внедрение лучших практик, повышение квалификации инвестиционных команд, совершенствование законодательства для сокращения сроков подключения к сетям и через создание бесшовного клиентского пути. Подчеркну, что центр этой активности от Минэкономразвития России теперь переходит в регионы: наполнять созданные институты содержанием должны именно в субъектах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Для оценки эффективности работы региона в отрасли регионального инвестиционного стандарта были определены три критерия: обратная связь от бизнеса, объём привлечённых частных инвестиций и позиция субъекта в ежегодном национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

Объём внебюджетных инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2023 года вырос в регионе почти на 208 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составляет на данный момент около 10 млрд рублей. Прямое взаимодействие с бизнесом и деловыми организациями стало одним из факторов, позволившим Севастополю подняться с 14 на 12 строку в Национальном рейтинге инвестиционного климата, – отмечает заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Напомним, по оценкам деловых ассоциаций Севастополь вошёл в число регионов, внедривших региональный инвестиционный стандарт в 2023 году. Механизм регионального стандарта сокращает путь инвестора от возникновения идеи до её осуществления и даёт инструменты для устранения типовых барьеров на нём.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя