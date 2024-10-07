В Севастополе Общественный совет стал платформой для диалога бизнес-среды и налоговой службы региона

На расширенном заседании Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю обсудили новации налогового законодательства и преимущества цифровизации документооборота.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, в том числе лидеры общественных объединений предпринимателей города, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников и другие заинтересованные лица.

Открывая заседание, председатель Общественного Совета Павел Лебедев отметил, что формат расширенного заседания обусловлен вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс, которые существенно меняют налоговые правила, особенно для представителей малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы предприниматели успели адаптировать финансовую модель своего бизнеса и принять правильные управленческие решения, необходимо уже сейчас детально изучить нововведения.

Руководитель Управления ФНС России по г. Севастополю Алексей Могила ознакомил собравшихся с итогами работы и подчеркнул, что Севастополь занимает достойные позиции по уровню динамики поступлений. За 8 месяцев текущего года в бюджетную систему Российской Федерации в регионе мобилизовано порядка 35 миллиардов рублей. Темп роста поступлений составляет более 23% и соответствует среднероссийскому показателю.

В ходе мероприятия специалисты региональной налоговой службы рассказали об основных изменениях в налоговое законодательство, среди которых особое внимание уделили ключевым новеллам УСН, особенностям уплаты НДС, условиям получения налоговой амнистии по «дроблению бизнеса», применению прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ и уплате страховых взносов.

Особый интерес участников встречи вызвали вопросы, связанные с налоговой амнистией и схемами дробления бизнеса. Специалисты налоговой службы остановились на признаках незаконного дробления бизнеса и рассказали об условиях применения налоговой амнистии для предпринимателей, которые добровольно отказались от схем минимизации налогов.

Обсуждение критериев дробления бизнеса крайне важны для выбора стратегии предпринимательской деятельности. Важно понимать, в каком случае оптимизация бизнес-процессов переходит в разряд налоговых правонарушений, — заметил председатель Общественного совета Павел Лебедев.

В фокусе внимания оказались и предстоящие изменения, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость. Специалисты налоговой службы рассказали, что с 1 января 2025 года бизнесмены, применяющие упрощенную систему налогообложения, при достижении дохода свыше 60 миллионов рублей становятся плательщиками налога на добавленную стоимость. При этом можно выбрать либо применение общего порядка исчисления и уплаты НДС — со ставкой 20% (10% для отдельных видов товаров и услуг), либо применять пониженные ставки. Ставка НДС зависит от суммы полученных доходов и составляет 5% в случае, если получены доходы до 250 миллионов рублей или 7% пока сумма доходов не превысит 450 миллионов рублей.

В ходе встречи участники обсудили цифровизацию налоговых процессов и преимущества электронного документооборота при взаимодействии с налоговой службой и непосредственно между субъектами. Заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю Дмитрий Гаркуша, который является одним из представителей ЭДО в регионе, выступил по теме практического применения электронного документооборота. Он отметил, что благодаря правильно настроенному процессу предприниматели могут эффективно справляться с потоком документов и отчетности, обеспечивая точность и надежность данных, минимизируя риски и повышая эффективность бизнес-процессов.

Руководитель Управления Алексей Могила отметил, что все больше процессов коммуникации с контролирующими госорганами переводятся в цифровой вид, и эта тенденция с каждым годом набирает обороты. Главная цель всех изменений — сделать взаимодействие «бизнес — государство» более простым. Процесс предоставления счетов-фактур в электронном виде неотрывно связан с оптимизацией документооборота и существенно облегчает процессы внутри компании, делает их более эффективными и экономичными.

Подводя итоги встречи, председатель Общественного совета Павел Лебедев, отметил:

Знание новых правил и готовность к их применению – ключевые факторы успешного ведения бизнеса в будущем. Приятно отметить, что сегодня Общественный совет является действенной платформой для диалога между бизнес-сообществом и налоговой службой региона.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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