В Севастополе обсудили внесение в ЕГРН сведений о правообладателях всех существующих объектов недвижимости

В Севастополе в Управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю состоялось совещание с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на тему: «Обсуждение положений Федерального Закона от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Данный федеральный закон вступает в силу 29 июня 2021 года, до этого времени, необходимо разработать план и согласовать порядок взаимодействия всех ведомств, участвующих в его реализации. Основная цель принятия закона заключается в необходимости внесения сведений о правообладателях всех существующих объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Данная мера позволит значительно сократить количество мошеннических действий на рынке недвижимости, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.

По сведениям Севреестра, на сегодняшний день, только лишь на территории города Севастополя, в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях ранее учтенных земельных участков — 22 810, объектов капитального строительства — 9 007, помещений — 37 483.

Для выяснения сведений о всех правообладателях и истории перехода права от собственника к собственнику по каждому объекту недвижимости необходимо выполнить огромный объем работы. Для его реализации предполагается задействовать ЗАГСы, МВД, органы государственной власти, регистрирующие право собственности на объекты недвижимости, и нотариат. Так, согласно принятых изменений нотариусами будут предоставляться сведения о наследниках, принявших наследство, но не оформивших своих прав для внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости. Форма запроса также будет разработана и согласована Росреестром и нотариальной палатой.

В ходе совещания, участники определили начальный объем работы и согласовали сроки его выполнения.

Источник: Нотариальная палата Севастополя