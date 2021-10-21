В Севастополе обсудили вопросы уплаты имущественных налогов и применения специальных налоговых режимов

Управлением ФНС России по г. Севастополю проведено публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности в режиме видеоконференции. Основной темой стали аспекты ведения предпринимательской деятельности с применением специальных режимов налогообложения и уплаты имущественных налогов.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила, отметил, что в период уплаты имущественных налогов очень актуальными являются вопросы, связанные с исполнением налоговых уведомлений и последствиях, которые ждут налогоплательщиков, допустивших налоговую задолженность.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Н.Б. Балуева напомнила севастопольцам, что Налоговым кодексом РФ предусмотрено исчисление и уплата физическими лицами трех видов имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц. Она уточнила, что на протяжении уже пяти лет жители Севастополя уплачивают два имущественных налога – земельный налог и транспортный налог за объекты, зарегистрированные за ними на праве собственности. Налог на имущество для физических лиц на территории города Севастополя введен с 1 января 2021 года. Первым налоговым периодом, за который будет рассчитан налог, является 2021 год. Уплачивать налог севастопольцы будут в 2022 году.

Она уточнила, что налоговый орган исчисляет имущественные налоги только на основании сведений, которые в адрес Управления направляют органы, осуществляющие регистрацию объектов и прав собственности на данные объекты – это подразделения ГИБДД МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Севреестра.

В мероприятии принял участие заместитель начальника отдела – начальник отделения регистрации автотранспортных средств Межрайонного отдела экзаменационной работы, технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, подполковник полиции О.Н. Михалун, который остановился на вопросах регистрации и снятия с учета транспортных средств подразделениями ГИБДД.

Заместитель начальника отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц Л.Ю. Солдатова доложила о способах урегулирования задолженности и ее последствиях.

Она подчеркнула, что налог должен быть уплачен не позднее 1 декабря. А неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению помимо начисления пеней влечет за собой процедуру принудительного взыскания, которая может привести к таким негативным явлениям как: взыскание задолженности через судебные органы, возбуждение службой судебных приставов исполнительного производства с последующим арестом имущества, взыскание сумм с заработной платы и расчетных счетов, открытых в учреждениях банков. Кроме того, на должника возможно наложение ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

Заместитель начальника отделения организационно-контрольной работы и работы с обращениями граждан и организаций УФССП России по Севастополю Е.В. Ермолаева ответила на вопросы, связанные с принудительным взысканием денежных средств.

В завершение мероприятия зарегистрированные слушатели вебинара получили ответы на заданные вопросы, а также информационные материалы по рассмотренным в ходе встречи темам.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе