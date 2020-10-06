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В Севастополе - IV Международная научная конференция

В Севастополе обсудят связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 06.10.2020

IV Международная научная конференция «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока» в Севастополе состоится с 7 по 10 октября 2020 года. Организаторы: Институт востоковедения Российской академии наук, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», а также Севастопольский Государственный Университет.

Мероприятие будет проходить в рамках реализации проекта по истории культурного и национального многообразия Крыма. Выбор тематики обусловлен тем, что полуостров в древности и средневековье был своеобразным местом встречи западных и восточных цивилизаций. Культурное и национальное многообразие Крыма обусловлено тесным переплетением религий, обычаев и традиций народов, населявших полуостров на протяжении многих веков, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В работе конференции примут участие более 140 исследователей из 47 учреждений, среди которых – представители академических институций, научно-исследовательских центров, высших учебных заведений и музеев. Ученые из России, Армении, Турции, Великобритании, Швейцарии, Румынии, Абхазии, Южной Кореи обсудят новейшие исследования по истории, археологии, политической ситуации региона и его контактов со странами Ближнего Востока. Отдельный день (8 октября) будет посвящен проблемам археологии Крыма и Причерноморья.

На заседаниях будет представлено 103 доклада, в том числе презентация в режиме онлайн посредством конференц-связи по скайпу. Планируется работа 8 секций, одна из которых будет посвящена проблемам социальной аналитики кризисных процессов современного общества, — анонсируют событие организаторы.

В ходе мероприятия планируется подписание соглашений о сотрудничестве между Севастопольским государственным университетом, Институтом славяноведения РАН и Институтом всеобщей истории РАН.

 

В Севастополе - IV Международная научная конференция

Заседания пройдут 7, 9 октября в Севастопольском государственном университете по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33 и 8 октября в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике по адресу: г. Севастополь, ул. Древняя, 1.

Открытие конференции состоится 7 октября 2020 г. в 10:30 в Севастопольском государственном университете, аудитория «Севастополь».

В Севастополе обсудят связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока

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