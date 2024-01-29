В Севастополе обсуждали вопросы обеспечения города водой и адресной помощи жителям подтопленных домов

На аппаратном совещании под председательством губернатора города Михаила Развожаева обсудили основные вопросы, связанные с водоснабжением города и адресной помощи жителям домов, пострадавших от непогоды. Заместитель губернатора Алексей Парикин доложил губернатору о восстановлении водоснабжения в Севастополе.

По вашему поручению 24 января начали запускать воду. Все запустили, за исключением участков в Сахарной Головке, где работы были закончены к вечеру 25 января. На текущий момент «Водоканал» работает в полную силу, городская система водоснабжения работает в штатном режиме, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Парикина.

Михаил Развожаев поручил проработать вопрос строительства закрытого акведука в районе реки Черной, чтобы в дальнейшем обезопасить город от проблем с водоснабжением.

Уже запланирована модернизация третьего гидроузла, идёт проектирование. Проект будет включен в программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Также необходимо вернуться к проекту строительства закрытого акведука от Чернореченского водохранилища до водоузла — это позволит нам снизить зависимость от качества речной воды и, соответственно, защитить город от подобных ситуаций. Поэтому нужно оперативно его проработать и определить источник финансирования, — отмечает глава города.

О результатах работы спасателей доложил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В настоящее время остаются подтопленными два домовладения, 18 садовых домиков и сооружений бытового назначения и 30 приусадебных участков. Спасательная служба и МЧС продолжают работы по откачиванию воды и просушке помещений. Если не будет сильных дождей, все работы будут завершены на этой неделе. В пансионате «Лазурь», который сейчас работает как пункт временного размещения, остается семь человек, в том числе двое детей. Всем, кому необходимо, оказываем адресную помощь, — говорит Алексей Краснокутский.

О работе специальных комиссий и оценке ущерба, нанесённого стихией, доложил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Комиссии по оценке ущерба созданы во всех муниципальных образованиях, на территории которых объявлена чрезвычайная ситуация. Эту работу возглавляют лично главы муниципалитетов. В селе Черноречье подтоплено 21 домовладение, в эти домовладения входят также и хозяйственные постройки. Муниципальная комиссия зафиксировала повреждения, составила акты. Все заявления граждан обрабатываются в оперативном порядке, — отмечает Сергей Бездольный.

Директор департамента внутренней политики сообщил, что всего к настоящему времени комиссии составили 34 акта в отношении жилых домов, расположенных в Черноречье, Сахарной головке и Гончарном. Участки в ЖСК «Паровоз № ЕЛ-2500» комиссия обследует, когда окончательно отступит вода. На этой неделе комиссии определятразмер компенсаций — в каждом случаю индивидуально — после чего начнутся выплаты.

Сергей Бездольный добавил, что в Черноречье по поручению губернатора города был проведен субботник, в котором поучаствовали местные жители, Севприроднадзор, муниципалитет, волонтёры, спасатели. В ходе субботника территорию очищали от сорной растительности, собирали бытовые отходы. Также для всех, кому это было необходимо, был организован подвоз дров и питьевой воды.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя