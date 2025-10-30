В Севастополе обсуждали вопросы оказания бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей﻿

30 сентября Вице-Президент Максим Юрченко принял участие в совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, организованное Министерством юстиции РФ.

В совещании приняли участие заместитель министра Бесхмельницын Максим Михайлович, аудитор счетной палаты Орлова Светлана Юрьевна, уполномоченный по правам человека Москалькова Татьяна Николаевна, заместитель председателя Госдумы Кузнецова Анна Юрьевна, представители Фонда Защитники Отечества, представители Федеральной нотариальной палаты и Федеральной палаты адвокатов.

Обсудили текущую ситуацию, инициативы и новеллы органов государственной власти в сфере оказания помощи участникам СВО, членов их семей, реабилитации военнослужащих, получивших ранения, предоставления льгот, в том числе по оказанию нотариальных услуг. Договорились продолжать и совершенствовать систему межведомственного взаимодействия и оперативного решения возникающих проблем. Вице-президент ФНП Зылевич Светлана Юрьевна рассказал о предоставлении льгот участникам СВО и членам их семей по нотариальным действиям за 9 месяцев текущего года на сумму свыше 700 млн рублей, о благотворительной помощи, оказываемой нотариусами бойцам СВО и предложила конкретные меры по усовершенствованию доступа льготных категорий граждан к нотариальным услугам.

источник: Нотариальная палата города Севастополя