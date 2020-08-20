В Севастополе — обучающий проект «SEVAGRO — сельскохозяйственный бизнес акселератор»

Проект «SEVAGRO — сельскохозяйственный бизнес акселератор» организован Департаментом сельского хозяйства города Севастополя совместно с АНО «Севастопольский центр сельхозкомпетенций», а также экспертами Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на площадке центра Мой Бизнес. Мероприятие подготовлено в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С 2015 года в рамках государственной программы мы осуществляем поддержку начинающих фермеров в виде предоставления грантовой поддержки. На сегодняшний день, согласно статистическим данным, в регионе уже зарегистрировано более 150 крестьянско-фермерских хозяйств. Для примера, в 2014 году их было всего 7. По результатам обучения в рамках стартовавшего проекта, мы будем рады видеть всех желающих в Департаменте сельского хозяйства, для того чтобы вы смогли принять участие в государственной программе и воспользоваться соответствующими мерами поддержки. Я желаю всем нам продуктивной работы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента сельского хозяйства Максима Большенко.

По словам руководителя Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенций» Александра Масалова, проект реализуется на бесплатной основе, и рассчитан, в первую очередь, для лиц уже осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве:

Проект рассчитан прежде всего на тех, кто собирается в текущем году принять участие в конкурсе на предоставление грантов, как начинающий фермер, а также в конкурсе на «Агростартап», объявленные Департаментом сельского хозяйства в августе текущего года. Одной из причин организации данного обучения стало выявление конкурсной комиссией ряда системных ошибок при подаче заявлений для участия в прежних конкурсах на господдержку, которые в дальнейшем влияли на результат принятия конкурсной комиссией решения. Эти ошибки создавали риски и для реализации самого бизнес-проекта, и могли сказаться на достижении целевых показателей, предусмотренных соглашением при предоставлении гранта.

Организаторы также считают, что не меньший интерес образовательная программа должна предоставлять для фермеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств, стремящихся повысить уровень своих правовых и управленческих знаний и навыков.

К проведению мероприятий проекта привлекаются эксперты и специалисты, обладающие богатыми теоретическими и практическими знаниями и опытом в подготовке бизнес-планов, в юридических аспектах ведения предпринимательства, организации продаж собственной продукции.

Программа также предусматривает посещение крестьянских фермерских хозяйств города Севастополя, чтобы получить возможность познакомиться с успешными примерами реализации бизнес-проектов фермерами, ставшими участниками грантовой поддержки, получить практические советы и рекомендации по организации фермерского хозяйства.

В ходе прохождения обучения участникам, намеренным принять участие в конкурсах на получение грантов, наставниками будет оказываться консультационная и методическая помощь, что поможет им подготовить качественные бизнес-планы, отвечающие требованиям, предъявляемым к конкурсной документации. Полное прохождение участником обучающей программы будет подтверждаться сертификатом, — отмечают специалисты.