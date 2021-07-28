В Севастополе очередное перекрытие, связанное с ремонтными работами на Камышовом шоссе

В связи с ремонтом дороги на Камышовом шоссе с 28 июля до 2 часов ночи 4 августа будет перекрыт съезд с Камышового шоссе на улицу Индустриальную. Ограничение движения транспорта вводится на участке до дома №26 по улице Индустриальной.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.