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В Севастополе очередное перекрытие, связанное с ремонтными работами на Камышовом шоссе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:54 28.07.2021

В связи с ремонтом дороги на Камышовом шоссе с 28 июля до 2 часов ночи 4 августа будет перекрыт съезд с Камышового шоссе на улицу Индустриальную. Ограничение движения транспорта вводится на участке до дома №26 по улице Индустриальной.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

 

В Севастополе очередное перекрытие, связанное с ремонтными работами на Камышовом шоссе

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