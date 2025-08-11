В Севастополе оформить пособие на ребенка из малообеспеченной семьи можно через портал Госуслуг

Услуга предоставляет возможность одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) подать заявление на ежемесячное пособие на каждого рожденного (усыновленного или принятого под опеку, попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет.

Размер выплаты пособия зависит от региона проживания и устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в субъекте Российской Федерации. Срок предоставления услуги – 10 рабочих дней.

С начала года было подано около 5000 заявлений на получение услуги, из которых 90% – в электронном виде, – цитирует пресс-служба Правительства директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.

Подать заявление можно по ссылке. Напомним, госуслуги в электронном видео предоставляются в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя