В Севастополе оформить пособие на ребенка из малообеспеченной семьи можно через портал Госуслуг
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:54 11.08.2025

Услуга предоставляет возможность одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) подать заявление на ежемесячное пособие на каждого рожденного (усыновленного или принятого под опеку, попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 18 лет.

Размер выплаты пособия зависит от региона проживания и устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в субъекте Российской Федерации. Срок предоставления услуги – 10 рабочих дней.

С начала года было подано около 5000 заявлений на получение услуги, из которых 90% – в электронном виде, – цитирует пресс-служба Правительства  директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.

Подать заявление можно по ссылке. Напомним, госуслуги в электронном видео предоставляются в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

