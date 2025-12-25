В Севастополе оперативники задержали бездомного — ударил своего товарища кухонным топориком

45-летнему мужчине захотелось провести спокойный вечер в тишине, но соседи оказались не согласны на такой досуг. Для первого отдых закончился уголовным делом, а для его товарища – больницей.
Компания бездомных поселилась в заброшенном недостроенном здании, 45-летний приезжий поселился на первом этаже, а его 37-летний товарищ – на втором. В один из вечеров младший из жильцов помещения пригласил к себе возлюбленную и друга, чтобы хорошо провести вечер за распитием алкогольных напитков, но его старший сосед был с этим не согласен – уже ложился спать. Компания на верху оказалась очень шумной, несмотря на попытки мужчины их успокоить и остаться в тишине. Когда его просьбы проигнорировали несколько раз, он не нашел ничего лучше, кроме как взять кухонный топорик и отправиться на разборки.
Бездомный поднялся на второй этаж, увидел «хозяина» и нанес ему удар по лицу тем самым топориком, оказавшимся в руках и тут же ушел в свое место обитания. Дальше в течении нескольких дней возлюбленная младшего соседа пыталась залечить его рану на лице раствором перекиси водорода, но состояние ухудшалось. Тогда он принял решение обратиться в полицию, откуда его доставили в лечебное учреждение, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с ППСП ОМВД России по Гагаринскому району задержали дебошира. Он признал вину и раскаялся.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
